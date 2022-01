La Poste ouvre jusqu'à 20 h

Or, vous n'êtes pas sans savoir que le Père Noël se sert de plus en plus d'Internet pour sélectionné ses cadeaux ... La Poste se mobilise donc en ouvrant exceptionnellement demain seize bureaux dans le département jusqu'à jusqu'à 20h afin de permettre au père Noël de retirer le plus tardivement possible ses colis.

Liste des bureaux de poste :





Bayeux, rue Larcher





Lisieux Sainte Anne, 46 rue d'AlençonLisieux Principal, 16 place François Mitterrand

Caen Detolle, 61 boulevard André Detolle

Caen Vendeuvre, 50 quai Vendeuvre

Caen Vaucelles, 45 rue de Falaise

Caen Guérinière, 2 place de la Justice

Caen Gambetta, 2 rue Georges Lebret

Caen Chemin Vert, 9 rue Pierre Corneille

Condé-sur-Noireau, 17 place de l'Hôtel de Ville

Deauville, 20 C rue Robert Fossorier

Falaise, rue du Champ Saint Michel

Hérouville Saint Clair, 2 passage de La Poste

Honfleur, 7 cours Albert Manuel

Mondeville, 9 rue Chapron

Vire, 17 rue aux Fèvres