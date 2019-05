Découvrez à 2 la nouvelle exposition de la Cité de la Mer en jouant au Hit de la Salle de Bains

Dans Normandie Matin entre 6h et 9h, Max et Laure vous invitent à jouer au Hit de la salle de bains. Ecoutez attentivement l'extrait qu'ils diffusent à 6h15, 7h15 et 8h15, donnez le nom du chanteur(se)/groupe et gagnez des cadeaux!

" L'Océan du Futur " la nouvelle exposition interactive de la Cité de la Mer: 3 étages d'espaces multimédias spectaculaires, des aquariums éblouissants de couleur et de vie, explorez le dernier territoire sauvage de la planète, des mystères de l'infiniment petit à l'ultime frontière des grandes fosses.

Pour s'inscrire au Hit de la salle de bains, envoyez dès maintenant SDB au 7 11 12 par SMS (65cts+prix d'envoi d'un SMS) ou appelez au 0892 23 73 38 (40cts/min) quand les animateurs vous y invitent.

Bonne chance!