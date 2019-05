Obsèques de Cédric de Pierrepont, tué au Burkina Faso

Environ 500 personnes, dont de nombreux "bérets verts", se sont rassemblées sous le soleil sur le parvis de la petite église du XVe siècle de cette ville balnéaire de 8.000 habitants qui jouxte Lorient. Les cloches ont sonné à 14H15 et le corbillard est arrivé quelques minutes après.

Des avions et des hélicoptères ont survolé l'église la ville et le cercueil, couvert d'un drapeau français, est entré dans la petite église au son des cornemuses qui ont entonné "La marche de Bruce" au milieu d'une haie d'honneur, composée de 40 "bérets verts".

La cérémonie était retransmise à l'extérieur grâce à des hauts parleurs.

"C'est un devoir pour moi d'être ici. On est d'autant plus touchés qu'il y a beaucoup d'écoles de commandos dans le coin. Ça me touche de voir tous ces +bérets verts+ ici sur le parvis. C'est grâce à ces gens qu'on est en paix aujourd'hui", a déclaré Marcel, 47 ans, venu de Moëlan (Finistère).

"On se sent concernés bien sûr par ce décès. On veut offrir un témoignage de sympathie à la famille. On sait ce que c'est qu'un deuil pour une famille ou pour un pays", a confié Anne, quinquagénaire.

Un hommage national avait été rendu lundi à Paris, aux Invalides, à Cédric de Pierrepont ainsi qu'à Alain Bertoncello. Le président Emmanuel Macron avait salué le sacrifice des deux "héros", auquel il avait remis la légion d'honneur à titre posthume. Une "sangle de vie", identique à celle des nageurs de combat en opérations, avait été tendue entre les deux cercueils, symbole de destins liés dans l'action comme dans la mort.

Les deux membres du prestigieux commando Hubert sont tombés lors d'une mission à haut risque au Burkina Faso pour libérer deux touristes français, Patrick Picque et Laurent Lassimouillas, qui avaient été pris en otages au Bénin et étaient sur le point d'être transférés à un groupe jihadiste au Mali.

Les obsèques d'Alain Bertoncello auront lieu samedi dans les Alpes "dans l'intimité familiale".

Parmi les sept commandos français, le commando Hubert est spécialisé, en plus de l'intervention sous-marine, dans le contre-terrorisme et la libération d'otages et a prouvé au cours de ses nombreux engagements dans des actions extérieures sa capacité à agir aussi bien dans l'eau que sur la terre ferme.

