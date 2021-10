A partir du vendredi 17 mai 2019 et tout ce week-end se tient le salon de l'auto et du camping car à Yvetot. Didier Vincent est l'organisateur de ce salon il nous en dit plus :

Le salon de l'auto et du camping car en partenariat avec Tendance Ouest, vendredi 17, samedi 18 et dimanche 19 mai 2019 de 10h à 19h sur le champ de foire à Yvetot. L'entrée est gratuite.