Étretat. Le corps d'un jeune homme retrouvé en bas des falaises d'Étretat

C'est la découverte d'un sac et d'effets personnels abandonnés en haut des falaises de La Manneporte à Étretat qui a donné l'alerte, lundi 13 mai 2019. Les secours ont été appelés vers 20 heures et ont aussitôt mis en place une reconnaissance aérienne et maritime pour tenter de retrouver leur propriétaire.

Un jeune homme retrouvé décédé

L'hélicoptère Dragon 76 et une embarcation transportant une équipe nautique et une équipe de sauveteurs aquatiques ont donc été mobilisés mais vers 21 heures, un corps a été retrouvé au pied des falaises. Il s'agit d'un jeune homme de 25 ans. Il a été hélitreuillé et pris en charge par les pompes funèbres.

