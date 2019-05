Tori Spelling tease le retour de Beverly Hills sur Instagram

"The Gang is Back !", c'est ainsi que Tori Spelling (Donna) a posté sur ses réseaux sociaux une photo de la troupe. On le sait depuis quelques semaines et il n'aura pas fallu longtemps pour que le casting d'origine se lance dans l'aventure.

Tori Spelling, Jason Priestley, Jennie Garth, Shannen Doherty, Brian Austin Green, Ian Ziering et Gabrielle Carteris ont donc pris la pose pour mieux marquer le moment. Autre bonne nouvelle, le premier épisode sera diffusé le 7 août 2019 aux Etats-Unis.

On notera évidemment l'absence de Luke Perry décédé prématurément il y a quelques semaines.

Concernant la série, Il ne faudra pas attendre un véritable reboot de la série : selon le magazine People, les acteurs interpréteront des "versions rehaussées d'eux-mêmes". On attend "un tout nouveau drame sérialisé - avec une bonne dose d'irrévérence - inspiré de leur vie réelle et de leurs relations".