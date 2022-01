Nouvelle tenue pour les motards ornais

Le nouvel équipement renforce la protection, en cas de chute : le blouson est renforcé aux épaules, aux coudes, dans le dos, sur les hanches, et il intègre un air-bag. La traditionnelle ceinture avec le pistolet et le bâton ne se porte plus sur les hanches, mais au niveau de la cuisse.

On le voit bien sur la photo ci-dessus (nouvel équipement à gauche, ancien équipement à droite): la visibilité est également renforcée avec la présence de bandes réfléchissantes sur la tenue du gendarme, mais aussi sur la moto.

Le casque intégral est également nouveau, tout comme les bottes, de vrai bottes de moto, et non plus des bottes de cavalerie.

Coût de ce nouvel équipement : près de 3.000 euros pièce.

Le capitaine Georges Salaun, patron de l' EDSR de l'Orne :