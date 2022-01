Vimont : mobilisation des élus

Les élus socialistes Jean-Claude Carabeufs, conseiller général de Bourguébus, Laurence Dumont, députée du Calvados, Xavier Pichon, président de l'intercommunalité du Val-ès-Dunes et Christian Piélot, conseiller général de Troarn, abondent tous dans ce sens : l'Etat, le département et la région doivent se réunir pour envisager les suites du dossier.



La déviation de Vimont-Bellengreville, projet connexe à l'instauration du barreau reliant l'A13 à la Route départementale 613, n'est plus reconnue d'utilité publique depuis le 12 novembre, date à laquelle la cour administrative d'appel de Nantes l'a annulée.



