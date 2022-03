Évreux. Un jeune homme de 19 ans tué dans un incendie à Évreux

Un drame s'est produit rue Gambetta lundi 6 mai 2019 à Évreux (Eure). Il est environ 15 heures lorsqu'un incendie se déclare dans l'immeuble situé au numéro 65 de la rue. Le bâtiment est composé de bureaux non occupés au rez-de-chaussée et au premier étage, et de deux studios aménagés sous les combles. C'est de là que le feu est parti.

Un jeune homme décédé

Arrivés sur les lieux, les pompiers mettent en place deux lances à incendie dont une sur échelle mais l'un des appartements est totalement détruit par les flammes. À l'intérieur, le corps d'un jeune homme de 19 ans est retrouvé par les pompiers.

Trois proches de la victime, fortement choqués par le drame, ont dû être transportés à l'hôpital d'Évreux.

