Malherbe à nouveau face à un défi financier

La loi du sport professionnel est implacable et dictera, ces prochaines semaines, la direction à prendre pour les finances du club. Le Conseil de surveillance du SMC va faire passer le budget du club de 31 à moins de 18 millions d’euros. Cette dégringolade s’explique par la baisse prévisible des revenus issus des droits TV. Pour son actuelle saison en Ligue 1, Malherbe doit toucher 13 millions d’euros. Elle n’en percevra que 4 la saison prochaine, à l’étage inférieur...

"Il faut encore y ajouter une baisse des revenus dans tous les secteurs commerciaux : sponsoring, recettes au stade, ventes de maillots...", complète Pilou Mokkedel, directeur commercial de Malherbe, en assurant que "le club a réalisé une excellente saison sur ce plan, avec des recettes au moins 10% supérieures par rapport à l’exercice précédent".

La grande majorité des 110 salariés du SMC devraient donc garder leur emploi, même si un poste sera supprimé à la boutique. En revanche, la masse salariale des joueurs devrait subir une coupe sèche.



Des joueurs moins payés

Une bonne partie des gros salaires (Heurtaux, Hamouma, Thébaux, Traoré, voire Frau et Bulot) devraient quitter le club dans les prochaines semaines. Pour ceux qui resteront, le salaire pourrait chuter d’au moins 40%.

Le club devrait pouvoir toujours compter sur le soutien des collectivités locales, dont les élus louent les qualités de gestion du président Jean-François Fortin. Le cumul des subventions de la Ville et des conseils général et régional représente un montant d’un peu plus de 2 millions d’euros.

"Jamais, je ne prendrai de décisions qui peuvent mettre en danger la santé économique du club, pour ensuite faire appel aux pouvoirs publics qui ont déjà tant à faire dans d’autres domaines que le football", a-t-il tenu à préciser lors d’un dialogue ouvert avec des supporters du Malherbe Normandy Kop, lundi 21 mai. Le comité directoire, composé des 12 actionnaires du club, doit se réunir d’ici à la fin du mois. L’avenir de Jean-François Fortin à la tête du Stade Malherbe y sera évoqué. Sa démission n’est pas à exclure.

