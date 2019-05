Votre horoscope signe par signe du mardi 7 mai 

Bélier

Vous sentez déjà que cette journée est le terme d'une période durant laquelle l'activité se situait à 2 de tension. Demain des signes avant-coureurs de redémarrage personnel pointeront à l'horizon.

Taureau

Si vous êtes artiste ou tout du moins mélomane, vous célébrerez une certaine idée du talent, de la bizarrerie, de l'art de vivre. Échapper aux cadres. La liberté sous toutes ses formes.

Gémeaux

Vous aussi vous aimeriez bien vivre autre chose mais au moins vous prendrez le taureau par les cornes ou tout autre natif de signes de terre pour partager ce que vous avez de plus cher à partager et ce feu qui ne sera jamais éteint.

Cancer

Rappelez-vous que la victoire en solitaire repose aussi sur l'esprit d'équipe. Il faut absolument communiquer ; la rétention d'informations n'est jamais ni neutre, ni profitable.

Lion

Vis-à-vis de certains problèmes d'ordre matériel vous êtes totalement désespéré mais léger, intransigeant envers certains ; drôle et délicat pour d'autres. Difficile de vous suivre parfois.

Vierge

Faux modeste mais vrai malin vous ferez feu de tout bois pour arriver à vos fins. Toute une stratégie afin de gagner du temps sur autrui. Rien ne vous arrête.

Balance

Vous reprocherez à l'un de vos concurrents que " dans le mauvais goût de notre époque, il s'efforce d'aller plus loin que quiconque ". Quand vous avez quelqu'un dans le nez !!!

Scorpion

Votre compassion est attachante : vous défierez l'oubli et poserez les yeux sur tous ceux qui vivent et s'éteignent dans l'indifférence du temps et de l'oubli.

Sagittaire

Vous recherchez à innover et afficher un profil atypique. Un esprit fort, une mobilité, de l'agilité et de la réactivité en s'interdisant toute restriction.

Capricorne

Vous êtes en train de boucler un projet ? protéger les idées principales pour ne pas vous faire voler la vedette. Évitez les fuites. Il n'est plus temps de somnoler.

Verseau

Vous aimeriez bien vous lâcher ; faire fi des conventions. Vous savez bien ce carcan qui vous empêche d'aller à cet abcès qu'il faudra tôt ou tard percer.

Poissons

Vous aussi vous pensez déjà à une relance des activités prochaine, en finir avec l'insouciance. Strict mais bienveillant. Vous désirez insuffler une volonté de progresser dans l'effort.