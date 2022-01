Le restaurant familial de la Colline aux Oiseaux

Le restaurant de la Colline aux Oiseaux, à un battement d’aile du parc du même nom, en fait partie. Quoi de mieux, pour débuter une après-midi en famille dans le plus grand parc de la ville, qu’une adresse pour se rassasier ? Même le dimanche midi, cette bonne table peut accueillir des dizaines de convives dans sa salle lumineuse ou sur sa terrasse ouverte sur le mini-golf et la nature.

A la carte ce midi, une tarte salée, jambon-tomates, qui peut être associée à une crêpe ou une crème caramel et un café pour une formule à 8,80€. Le plat du jour (8€) ne manque pas de surprendre : c’est une paupiette du pêcheur, un poisson bien assaisonné et accompagné de riz et de salade.

Lui aussi fait partie d’un menu à 11,80€, avec dessert et café. Pour le reste, quelques tartines, six salades (particulièrement copieuses et bien présentées) et seize galettes se disputent la carte avec des noms d’oiseaux. Ces dernières font la part belle aux fromages et aux pommes de terre, mais chacun trouvera son compte dans l’une ou l’autre. Avec ça, un diabolo barbe à papa ravira les enfants ! En conclusion, le café gourmand, avec sa crème brûlée, son riz au lait et sa mousse au chocolat, vaut le détour.

Pratique. 17 avenue de l’Amiral Mountbatten. Tél. 02.31.94.14.23.