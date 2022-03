Vieux-Rouen-sur-Bresle. Football (National) : Victoire retrouvée et maintien officiel pour QRM 

Le match.

Expulsé à la fin de la première mi-temps, Bevic Moussiti-Oko avait ouvert le score à la 18e minute avant de prendre deux cartons jaunes. Ce n'est qu'en toute fin de rencontre que les joueurs de Manu Da Costa faisaient le break dans les arrets de jeu par l'intermédiaire de Fumu Tamuzo (90+3).

VICTOIRE 🔥 Réduits à 10 pendant plus de cinquante minutes, les ❤💛 décrochent un précieux succès ce soir à Diochon face au @FBBP01 2⃣-0⃣. Bien joué les guerriers 👊



⚽ Bevic Moussiti-Oko

⚽ @fumu_14 #QRMFBPP01 pic.twitter.com/w2HqRx3IRF — Quevilly Rouen M. (@QRM) May 3, 2019

Une victoire et trois points qui font du bien pour le club de QRM qui remonte à la neuvième place du classement et qui voit son maintien de plus en plus assuré avant la fin de la saison.