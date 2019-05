HAC féminin : tirer les leçons de la saison pour monter l'an prochain

Les footballeuses du Havre AC (Seine-Maritime) ont terminé leur saison dimanche 28 avril 2019 avec une large victoire 9 buts à 0 contre Rennes. Elles finissent à la deuxième place de la Division 2, pour leur première année dans ce championnat. L'heure était donc à la fête, mais tous les feux n'étaient pas au vert pour leur permettre de profiter pleinement de cette réussite : les Havraises visaient encore plus haut.

Championnat terminé sur le score de 9-0 face au CPB Brequigny ! ⚽️ Nos Ciel&Marine terminent à la seconde place du championnat ! 💪🏻

Bravo aux filles et au staff ! 🔵⚪️👏🏻👏🏻

Tous ensemble l'année prochaine pour accéder à la D1! 😉⚽️#TeamHAC #HACFeminines pic.twitter.com/Kw00BhwE9t — HAC Féminines (@hacfem) 29 avril 2019

"C'est une bonne leçon pour l'année prochaine"

"On est satisfaites de finir deuxièmes mais il y a quand même une déception parce que l'objectif était la montée en D1 dès cette année", confie la milieu de terrain et membre du staff Marine Allez. Elle est donc déterminée à atteindre ce but l'an prochain et compte pour cela s'appuyer sur certaines erreurs et manque de chance de cette saison 2018-2019. "C'est une année qui nous a permis de prendre la température de la D2, explique-t-elle. On abordait peut-être certains matchs trop facilement, on ne s'est pas suffisamment mis la pression et on a perdu des points sur des matchs nuls ou des matchs qu'on n'aurait jamais dû perdre. C'est une bonne leçon pour l'année prochaine."

Marine Allez déplore également "un début de saison compliqué avec des équipes fortes dès le départ auxquelles on ne s'était pas préparées" et des blessées, "ce qui nous a empêchées d'aligner notre équipe type dès le début".

La joueuse est aussi déçue par le fonctionnement du championnat puisque seule l'équipe qui termine en tête passe en D1. Il n'y a donc pas de système de play-off qui permettrait de tenter la montée. "On finit deuxièmes, on a un beau parcours cette année, mais on a quand même aucune chance de monter…"

Recrutement

L'équipe compte également adapter son recrutement après avoir repéré des manques à certaines postes. Quatre nouvelles joueuses sont ainsi attendues au HAC.

Une autre source de satisfaction et d'impatience vient de la Coupe du monde de foot féminin, jouée en partie au stade Océane : "ça va être une belle fête pour le football féminin et ça va ramener du monde au stade Océane. Les gens s'intéressent de plus en plus au foot féminin et ça va continuer."

Et pour le club aussi cela pourrait bien avoir un gros avantage : celui d'attirer encore plus de jeunes joueuses à former et pourquoi pas, à intégrer à l'équipe. Le HAC féminin est aujourd'hui en plein développement et prometteur, quatre ans après son lancement. "On met énormément de moyens sur la formation des jeunes et on a des filles prometteuses. Dès l'année prochaine, certaines vont s'entraîner avec nous. C'est le début du club formateur qui commence à récolter des joueuses en équipe première."