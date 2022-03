Hors Normandie. Game of Thrones : les premières images de l'épisode 4 dévoilées

"La Longue Nuit" fut sanglante et pleine de surprises et les fans de "Game of Thrones" attendent impatiemment la suite des évènements. Pour les faire patienter, HBO a dévoilé, en plus de la bande-annonce du quatrième épisode, des photos exclusives. Au total, les survivants de la guerre contre le Roi de la Nuit et les Marcheurs Blancs s'affichent à travers huit clichés inédits.

Tandis que la bande-annonce de l'épisode, qui n'a pas encore dévoilé son titre officiel, annonce la dernière guerre contre Cersei, les photographies, elles, dépeignent notamment les funérailles de ceux tombés lors de la bataille de Winterfell. Jon Snow (Kit Harrington) y apparaît, la mine triste, flambeau à la main, sans doute prêt à enflammer les corps de Theon Greyjoy, mais aussi Edd Tollett, son fidèle compagnon de la garde de nuit, tous deux tués lors de la bataille.

Direction Port-Réal

Une scène confirmée par une autre photographie où l'on voit Daenerys (Emilia Clarke), Sansa et Arya Stark (Sophie Turner et Maisie Williams) ainsi que Ver Gris (Jacob Anderson), Tormund (Kristofer Hivju) ou encore Samwell Tarly (John Bradley-West) se diriger vers les corps, flambeaux à la main afin d'y mettre le feu. Dans une autre photographie, la maison Stark est représentée par Sansa, Arya, Bran mais également par Sandor Clegane (Rory McCann) et Davos Mervault (Liam Cunningham), qui se tiennent en second plan.

La maison Targaryen est quant à elle représentée par sa reine Daenerys avec Missandei (Nathalie Emmanuel), Ver Gris sans oublier Varys (Conleth Hill) et Tyrion Lannister (Peter Dinklage). Si les Dothrakis ont été massacrés par les Marcheurs Blancs, les Immaculés se tiennent toujours en nombre derrière leur reine.

Absente de la bataille, Cersei (Lena Headey) se prépare à l'arrivée de ses ennemis avec son allié Euron Greyjoy (Pilou Asbaek) à ses côtés, tandis que la flotte de Daenerys vogue sur la mer vers Port-Réal.

Le quatrième épisode, réalisé par David Nutter (à qui l'on doit les deux premiers épisodes de la huitième saison), durera 1h20 et sera diffusé ce dimanche 5 mai sur HBO. En France, l'épisode sera disponible dès 3 heures du matin en simultané sur OCS.

