Verneuil-sur-Avre. Eure : un conducteur condamné à un an de prison ferme

Un automobiliste a été condamné, mardi 30 avril 2019, à un an de prison ferme devant le tribunal correctionnel d'Évreux (Eure). Vendredi 26 avril, des gendarmes de Verneuil-d'Avre-et-d'Iton ont découvert, lors d'un contrôle routier, plus de 80g d'héroïne dans des sachets, dans le véhicule. L'homme est aussi contrôlé positif aux stupéfiants et son permis était annulé depuis 2012.