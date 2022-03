Accident mortel. Moto contre tracteur

À Colleville-Montgomery, le 14 octobre 2017, un agriculteur profite du beau temps pour travailler ses champs. Avec la herse, son engin fait 11,60 mètres de long.

Alors qu'il souhaite se rendre dans son autre champ, à quelques mètres seulement en face, il ne voit pas la moto qui arrive sur sa droite et démarre au moment où elle arrive. Le conducteur du deux-roues, lui, n'a pas le temps de freiner. Le choc est inévitable.

Une erreur

d'inattention

L'homme succombera à ses blessures quelques heures plus tard au CHU. Le compteur de sa moto est bloqué à 65 km/h. L'agriculteur de 35 ans est sobre, comme le démontreront les analysées réalisées suite au drame. Mardi 23 avril, sans antécédents judiciaires, l'agriculteur est poursuivi pour homicide involontaire et refus de priorité devant le tribunal correctionnel de Caen.

À l'audience, la famille fait part de son sentiment de totale injustice. Eu égard au prévenu qui s'est excusé, visiblement plus qu'ému. Le procureur dit que même s'il n'y a pas de faute de la victime, il s'agit d'une erreur d'inattention. La défense, elle, plaide le refus de priorité sans circonstances aggravantes. Le prévenu écope finalement de six mois de prison avec sursis et de 200 € d'amende. La famille de la victime a, elle, été indemnisée par l'assureur.

