Colombelles. Responsable de l'overdose ?

À Colombelles, fin 2018, un couple consomme de multiples drogues. L'homme va chercher de l'héroïne qu'ils sniffent tous les deux avant de s'endormir. Lorsque l'homme se réveille, sa compagne ne respire plus. Il lui fait un massage cardiaque et appelle les secours. Les pompiers constatent le décès. Une enquête est ouverte sur les causes exactes du décès. L'autopsie révèle que la femme avait mélangé des drogues et autres médicaments. Le fait d'être le dernier à être allé chercher de l'héroïne entraîne l'homme à comparaître le 30 avril devant le tribunal correctionnel de Caen. Il répond d'homicide involontaire par violation délibérée d'une obligation de sécurité et de prudence ainsi que d'usage, détention, acquisition transport, et offre ou cession non autorisée de stupéfiants. En délibéré au 2 juillet, le tribunal condamne le prévenu à six mois de prison avec sursis et mise à l'épreuve de deux ans durant lesquels il devra se désintoxiquer.

