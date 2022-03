Élection. Européennes : la campagne

La campagne officielle des Européennes a débuté le vendredi 3 mai. Quatre "grandes listes" sont en présence. Dans l'ordre actuel des sondages : La République en marche, avec Nathalie Loiseau, 54 ans ; le Rassemblement national, avec Jordan Bardella, 23 ans ; Les Républicains, avec François-Xavier Bellamy, 33 ans ; La France insoumise, avec Manon Aubry, 29 ans. Puis les Verts avec Yannick Jadot, le PS avec Raphaël Glucksmann, Génération.s avec Benoît Hamon, le PCF avec Ian Brossat ; etc.

Record

d'abstentionnisme

Mais combien de citoyens iront voter ? Les Européennes se caractérisent par un faible taux de participation, et les sondages 2019 indiquent un record d'abstentionnisme... Selon l'enquête Ifop publiée le 27 avril, 60 % des Français auraient l'intention de rester chez eux ce jour-là : soit un taux de participation de 40 %, contre le déjà petit 44,2 % de 2014.

Le seul pari substantiel annoncé par les sondages porte sur la "course en tête" entre les listes La République en marche et Rassemblement national. Placées à un niveau d'intentions de vote quasi-égal, portées par des électeurs se déclarant - les uns comme les autres - sûrs de leur choix, les formations macroniste et lepéniste se confortent en duo dans leur opposition mutuelle.

Deux inconnues tout de même : la petite remontée de la liste Les Républicains menée par François-Xavier Bellamy se fait au détriment de la liste LREM. Et la présence éventuelle d'une liste "Gilets jaunes" pourrait prendre des voix à la liste RN.

