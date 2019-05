Trois blessés dans un accident de la route près de Rouen

Un accident entre deux voitures s'est produit, vendredi 26 avril 2019 vers 11 heures à Saint-Jean-du-Cardonnay (Seine-Maritime), près de Rouen. Un homme de 31 ans a été grièvement blessé et deux autres personnes (un homme de 81 ans et une femme de 70 ans) ont été plus légèrement atteintes. Elles ont toutes été transportées à l'hôpital. Une trentaine de pompiers sont intervenus sur place. La circulation sur la D90 a été interrompue le temps des opérations de secours.