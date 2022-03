Carentan. La délégation manchoise à Jérusalem

Les pérégrinations de la veille au Mémorial Yad Vashem, centre international du souvenir de l'holocauste s'étaient achevées par la découverte d'une allée consacrée aux Justes parmi les nations. Ce mercredi 24 avril, commençait donc sur un registre semblable avec un arrêt dans un cimetière catholique en bas duquel les collégiens et élus en déplacement en Israël ont pu apercevoir la tombe de l'un d'Oskar Schindler, ce Juste immortalisé au cinéma par Steven Spielberg. Sur place, Nathan, 15 ans, trompette en main a d'ailleurs pu rendre hommage à l'homme à qui l'on prête le sauvetage de 1200 Juifs lors de la seconde guerre mondiale.

Une fois ce nouvel épisode lié au travail des collégiens passé, la délégation pouvait entrer dans la veille ville de Jérusalem pour une journée touristico-historico-religieuse. Un dédale impressionnant dans lequel il semble quasi impossible de se repérer pour qui visite la ville Sainte pour la première fois. Du tombeau de David à celui de Jésus (Saint Sépulcre) en passant par le très (trop ?) fréquenté mur des lamentations, en 6 heures, Jérusalem aura livré à cette petite trentaine de Manchois une partie de ses légendes et secrets. Une partie seulement car l'Esplanade dite " des mosquées " ne se sera laissée apprivoiser que de manière lointaine grâce notamment au magnifique dôme du rocher, 3e lieu saint de l'Islam. Quelques heures pendant lesquelles, la délégation passait d'un peuple à l'autre, d'une croyance à l'autre et d'une époque à l'autre, le tout en marchant à peine plus de 5 kilomètres. C'est le lot d'une ville qui s'est construite sur plusieurs milliers d'années au carrefour des religions.

Photos

