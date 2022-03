Hors Normandie. Tendance Pop-Louange 

Le groupe Hopen Impossible de lire le son.

Le groupe Hopen c'est aussi un livre :"Que la louange éclate" paru aux Éditions de l'Emmanuel.

Pour la première fois, les frères Auclair se livrent sans tabou : ils racontent leur enfance dans une famille catholique très ouverte sur le monde, la manière dont ils se sont chacun approprié la foi familiale, l'histoire de leur groupe (du garage à l'Olympia !), ce qui aujourd'hui les fait vivre.Ils en témoignent, Dieu parle à travers les frères : leur fratrie bien sûr, mais surtout tous ces frères en Christ qui les ont guidés, accompagnés. Aujourd'hui, à travers leur musique et leur témoignage, c'est leur tour d'être ces grands frères qui font prier les jeunes, et les aident à se tourner vers Dieu. Avec l'encouragement du pape François, Antoine, Camille, Armand et Charles Auclair ont fondé le groupe Hopen.

Site du groupe Hopen

A LIRE AUSSI.

Centenaire du 11 novembre: six symboles personnels du conflit

A Oran, l'Eglise béatifie 19 religieux catholiques assassinés en Algérie

"Si je reste vivant": chroniques de la ghouta

Avant sa visite en Normandie, la lettre d'Emmanuel Macron aux Français

Au Mexique, des prêtres contraints de côtoyer le crime organisé