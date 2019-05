Le Hockey Club de Caen fête ses 50 ans ce samedi

1969, l'année où le Hockey Club de Caen a pointé le bout de son nez. Les cinquante ans marqueront sans aucun doute l'histoire d'un club qui a tout connu au haut niveau. Faisant l'ascenseur entre la Ligue Magnus, en Elite, et la première division, les Drakkars de Caen sont passés par tous les visages. Ils ont connu de très belles épopées comme la montée en Ligue Magnus en 1997/1998 suivie de deux finales en Coupe de France et en championnat. Mais ils ont connu aussi des moments de tristesse et des mésaventures. Tout ce qui construit, en somme, un club sportif de haut niveau. Sans compter le nombre d'internationaux qui ont porté les couleurs d'un club qui se veut familial et formateur à tous les échelons.

Un match des légendes au programme

Pour marquer le coup d'un club inventé par Armand Demma, originaire de Lyon, le HCC organise une journée spéciale "50ème anniversaire" ce samedi 27 avril 2019. En préambule d'un repas concocté par l'un de leurs partenaires "La table de JF", le club organise un match des légendes entre "Drakkars" et "Léopards" dès 18 h 30. De nombreux anciens joueurs sont invités a mouiller de nouveau le maillot le temps d'un match. Et même les entraîneurs ! Luc Chauvel, coach de l'équipe fanion, aura également le plaisir de rechausser les patins après des premiers pas en équipe première en 1992, lorsqu'il avait 17 ans. Une belle histoire à fêter !

A LIRE AUSSI.

Angleterre: Frank Lampard, l'homme qui a offert une âme à Chelsea

Championnat du monde d'échecs: Carlsen bat Caruana et conserve son titre

Hockey sur glace : Les Drakkars de Caen et Luc Chauvel dans la tourmente

Hockey sur glace : Caen rencontre La Roche-sur-Yon

Hockey sur glace. Triste fin de saison pour les Caennais