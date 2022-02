Caen. Caen : un incendie ravage un appartement du Chemin Vert

Dans la soirée du mardi 23 avril 2019, un incendie s'est déclaré dans un appartement du quartier du Chemin Vert à Caen, rue Saint-Norbert (Calvados). Les 25m2 du logement, situé au rez-de-chaussée d'un immeuble ont été ravagés par les flammes. L'appartement était inoccupé.

19 pompiers sur place

Une vingtaine de soldats du feu, et six camions de pompiers ont été engagés sur cet incendie. Grâce à leurs efforts et la mise en place de deux lances à eau, le feu ne s'est pas propagé aux autres logements de l'immeuble.

Les occupants de ces 12 autres appartements ont dû être évacués.

