Festival de Cannes: 2ème jour

Grand Prix à Cannes en 2009 avec Un Prophète, capté dans l'univers confiné des prisons, sombre et masculin, Audiard souhaitait renouer avec les femmes, les grands espaces et la lumière.

L'acteur belge Matthias Schoenaerts s'impose déjà comme la nouvelle coqueluche de la Croisette.

- Palmarès - Premier des 22 films en compétition officielle, Moonrise Kingdom, récit onirique de deux enfants amoureux qui échappent au monde des adultes, a séduit de nombreux critiques français et étrangers, selon les sondages réalisés par les revues Screen, Le Film Français et Gala.

Le New York Times, The Australian, le London Evening et The Times sont emballés (trois étoiles), tout comme les magazines français Première, Les Cahiers du Cinéma, 20 Minutes et Télérama. La Croix, Le Monde, L'Humanité, Ouest-France, Le Parisien et Le Journal du Dimanche ont aimé "beaucoup" (deux étoiles). Pour RTL, BFMTV, Gala, 20 minutes et TechniKart, De rouille et d'os de Jacques Audiard est un sérieux candidat pour la Palme d'or.

- Le buzz du jour - Le réalisateur égyptien Yousry Nasrallah en lice pour la Palme d'or avec Après la bataille, a indiqué jeudi en conférence de presse qu'il ne voulait pas que son film soit vendu à Israël, estimant que ce pays n'est "pas un allié" de la révolution égyptienne.

"Je ne sais pas du tout si le film a été vendu à Israël mais si vous voulez connaître mon avis, non je ne veux pas qu'il soit vendu à Israël. Pas tant que les Israéliens occupent encore les territoires palestiniens", a-t-il dit, suscitant les applaudissements de plusieurs journalistes.

"Je ne pense pas, qu'au moment où les Egyptiens sont encore en train d'essayer de franchir la première étape vers une libération vis-à-vis de leur propre régime, de l'oppression et d'une gouvernance militaire, Israël soit un allié pour cette libération", a-t-il conclu sur le sujet.

Après la bataille suit l'un des cavaliers des pyramides au Caire qui, privés de touristes et donc de moyens de subsistance pendant la révolution en 2011, fondirent sur la place Tahrir pour charger les insurgés.

- L'homme du jour ...est un absent : Woody Allen n'a pas fait le voyage jusqu'à Cannes pour l'avant-première d'un documentaire hors compétition qui lui est consacré. Woody Allen, A Documentary de Robert Weide permet de s'approcher d'un cinéaste à part, de sa relation à l'écriture, au désir, à la vie. En héros principal pour une fois, Woody Allen reconnaît très volontiers que son oeuvre est de qualité inégale. Habitué de Cannes où une dizaine de ses films ont été projetés, mais toujours hors compétition, Woody Allen insiste sur l'illusion de ce rendez-vous que sa femme et ses enfants adorent mais qu'"il faut apprendre à ne pas prendre au sérieux".