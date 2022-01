Les secours déclenchés pour un plaisancier qui faisait la sieste !

Ce 17 mai, en fin de matinée, le sémaphore de Carteret signale au CROSS une petite embarcation de plaisance à bord de laquelle aucun mouvement, ni signe de vie ne sont observés depuis plusieurs minutes.

La vedette d’environ 5 mètres était au mouillage, avec des cannes à pêche, une chute à la mer est fortement suspectée. Le Centre Régional Opérationnel de Surveillance et de Sauvetage en mer déclenche immédiatement des moyens, déploie un hélicoptère de la Marine Nationale et des unités nautiques de la SNSM, et déroute un navire de pêche qui rejoint l’embarcation une vingtaine de minutes plus tard et découvre que le seul occupant du bord va bien et faisait tout simplement une petite sieste au soleil.