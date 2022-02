Stupéfiants. Un trafic démantelé entre Caen et Bayeux

Depuis plus d'un an, ils organisaient un trafic entre Caen et Bayeux. Il s'agit de cinq consommateurs de cannabis ou d'héroïne, dont une femme. Âgés de 23 à 33 ans, la plupart sont originaires de Bayeux, leur commerce illégal a débuté en janvier 2018. L'un d'entre eux serait notamment responsable de la vente de deux kilos de produits, un autre prévenu aurait écoulé six kilos.

Détention provisoire

Une enquête avait été ouverte. Suite à leurs investigations, les enquêteurs ont interpellé les cinq personnes le 2 avril dernier. Trois jours plus tard, le 5 avril, ils doivent répondre de trafic de stupéfiants en comparution immédiate devant le tribunal correctionnel de Caen. Certains prévenus, comme ils en ont le droit, demandent un délai pour préparer leur défense. Mais d'autres insistent pour être jugés le jour même. Tous demandent leur placement en contrôle judiciaire strict. Le tribunal opte, comme le suggérait le procureur pour une audience commune à tous, l'audience ne sera donc pas disjointe. En attendant le 16 mai prochain, date de renvoi de comparution immédiate, tous devront préparer leur défense depuis la maison d'arrêt. Leur demande de placement en contrôle judiciaire n'a pas été acceptée.

