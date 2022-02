Rouen. Rouen : quelles alternatives au chocolat pour Pâques ?

La fête de Pâques approche à grands pas, et avec elle le traditionnel échange de chocolats si cher au cœur des Français, grands comme petits. Les chocolateries de la Métropole de Rouen (Seine-Maritime) s'emplissent de clients, mais tous ne sont pas à la recherche de la même chose.

Alors que la plupart repartiront les bras chargés de fritures et de lapins en chocolats, d'autres sont à la recherche de produits moins habituels. Car, en effet, tout le monde n'aime pas le chocolat – et certains y sont même allergiques ! Heureusement pour eux, les chocolatiers rouennais exploitent déjà le filon, et ce depuis plusieurs années.

Sur leurs étagères, vous pourrez trouver des pâtes de fruits, des guimauves et toutes sortes de macarons... Le tout "fait maison et proposé en appoint des chocolats traditionnels", confie la gérante d'une chocolaterie du centre-ville.

Du chocolat pour les allergiques

Et pour les allergiques au lait, il existe toujours des solutions chocolatées de repli. Désormais, la plupart des grandes marques de chocolaterie proposent des gammes de produits débarrassés d'ingrédients allergènes. Même les classiques se déclinent en version hypoallergénique !

A LIRE AUSSI.

Le sarrasin, sain et revisité, conquiert les papilles des Français

Madagascar, un cacao chic aux marges choc