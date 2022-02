Alençon. Des pirates et des trésors pour inaugurer la nouvelle Place de la Magdeleine à Alençon

Le temps d'une journée, samedi 27 avril 2019, la Place La Magdeleine dans le centre ville d'Alençon, va se transformer en Place aux trésors. Pirates, corsaires et autres flibustiers vont débarquer !

Hardis moussaillons ! Une tyrolienne géante de 25 mètres de haut et 180 mètres de long sera installée entre la Place du Plénître et le Champ Perrier. Elle survolera la Providence et la rivière Sarthe !

Des pirates le 27 avril 2019 place La Magdeleine à Alençon (Orne). - Ville Alençon

Radeau, tentes, tonneaux, coffres, armes : 700 mètres carrés de décors seront installés place La Magdeleine avec des pirates plus vrais que nature. Les enfants (et les autres !) pourront venir les affronter à coups de sabre, mais aussi participer à l'école de pirates. Ce sera aussi théâtre, danse, musique, spectacles familiaux, tir à l'arc barbaresque…

Les enfants sont invités à venir affronter les pirates!... - ©andyparant.com

Au programme de cet après-midi : animation avec jongleurs, danseuses, escrimeurs, et même… tirs de poudre. Dans tout le cœur d'Alençon, on trouvera des espaces d'aventure, de grimpe, tatouages (éphémères !), maquillage, déambulations de pirates. Enfin, en soirée, des danseuses accrochées à des fils évolueront sur les façades de bâtiments du Parc de la Providence. Entrée libre et gratuite pour tous.

À partir de 10h : tyrolienne géante. À partir de 14h30: le cœur de ville devient un camp de pirates. À 21h30 : spectacle de danse aérienne au Parc de la providence.