L'héritier de la couronne d'Angleterre était en visite en fin de semaine dernière dans les locaux de la BBC Ecossaise et en a profité pour se glisser devant le fameux et si mystérieux fond vert pour répandre la pluie et le beau temps sur le pays.

Le Prince Charles semblait plutôt à l'aise dans la peau d'une Evelyne Dhéliat, mais sa position était loin d'être parfaite.

Découvrez les images du Prince Charles dés maintenant :