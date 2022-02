Rouen. Gilets jaunes à Rouen : deux millions d'euros de dégât, les chantiers dans les temps

Les dégâts causés par les débordements des manifestations de gilets jaunes sont désormais estimés à deux millions d'euros dans la Métropole Rouen Normandie (MRN). Des dégâts "impactant douloureusement la vie économique locale et plaçant Rouen parmi les sites les plus touchés au niveau national après Paris et Toulouse", selon un communiqué de la collectivité.

La MRN explique dans le même communiqué avoir "donné des instructions pour achever dans les temps les travaux de revitalisation du centre-ville et le lancement de la nouvelle ligne T4".

T4 et cœur de Métropole

Les travaux de la place du Vieux-Marché, de la place Martin Luther King, de la place Henry IV, de la place de la Rougemare, de la place de la Calende et de la place de la Cathédrale, ainsi que de l'ensemble de la nouvelle ligne T4 doivent s'achever d'ici la fin du mois de mai.

Des chantiers qui ont été "adaptés pendant quelques mois" mais qu'il est désormais nécessaire "d'achever et de finaliser", estime la MRN, qui en appelle au "respect du bien public".

