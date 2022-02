Caen. L'ancien collège Lemière retourne à l'école

Avec sa toiture en ardoise et ses décorations faites de colonnes bien droites, on devine vite l'histoire de l'ancien collège Lemière. Construite en 1913 le bâtiment a tout des écoles de la IIIe République. D'ailleurs avant d'être rebaptisé Laumière en 1952, l'école portait le nom de Gambetta. Après une fermeture quelque peu mouvementée en 2014, l'ancien collège Lemière entame aujourd'hui une nouvelle mue. Sous l'impulsion de la maire, le bâtiment va redevenir une école.

3 classes supplémentaires

Dans un contexte de baisse générale des effectifs dans le Calvados (-4 500 élèves en 10 ans), Caen veut rester une ville où les classes ne ferment pas : "C'est un investissement pour attirer des familles supplémentaires dans le centre, mais on a aussi pris en compte l'évolution de l'habitat dans le secteur." Amandine François, adjointe à l'éducation, fait référence au projet de nouveau quartier sur la presqu'île (lire Tendance Ouest du 28 mars). Dans cette nouvelle école il y aura quatre classes de maternelle et six en élémentaire. C'est trois classes de plus que l'école Lemière actuelle. À terme, l'établissement accueillera 250 élèves.

Côté architecture, il a du changement à prévoir. Notamment sur la devanture du bâtiment. Trop étroit, le hall d'accueil originel va être totalement reconstruit. Depuis la place Gambetta, on remarquera seulement les extrémités des deux ailes comme vestige du passé du bâtiment. À l'intérieur, tous les espaces seront rénovés, surtout niveau isolation. La cantine pourra nourrir 245 personnes, petits et grands. C'est un gros investissement, 4 750 000 € pour la mairie. Les premiers élèves devraient faire leur rentrée en septembre 2020.

A LIRE AUSSI.

Avant sa visite en Normandie, la lettre d'Emmanuel Macron aux Français

La nouvelle école maternelle de Boos sera bien prête à la rentrée

Loi sur l'école et réforme du bac: les enseignants à nouveau dans la rue

Service national universel: 13 départements pilotes et 3.000 volontaires en juin

Dans une semaine, la rentrée: baptême du feu pour le nouveau ministre de l'Education