Bonsecours. Bonsecours : une nouvelle tête pour les moutons de Jeanne d'Arc

Longtemps bloquée au point mort, la situation a rapidement évolué. Décapités pendant les vacances de Noël en décembre 2017, les quatre moutons en pierre du Monument Jeanne d'Arc étaient restés dans leur jus, au pied de la basilique de Bonsecours (Seine-Maritime). La faute en partie à des fritures sur la ligne entre la mairie et Alexandra Sobczak, présidente de l'association Urgences patrimoine, qui s'était émue du sort de ce petit cheptel en pierre. "Il nous a fallu du temps pour nous rencontrer. Maintenant, tout se passe bien", explique-t-elle le mardi 9 avril 2019.

Un besoin de sécuriser les lieux

La restauration devrait donc pouvoir se faire rapidement. D'autant plus que le restaurateur, Hugues de Bazelaire, estime qu'il ne lui faudra que "trois semaines ou un mois de travail" pour reproduire trois têtes en pierre de Vernon. Seulement trois, car l'une des têtes vandalisées avait été retrouvée pratiquement intacte. Elle devrait d'ailleurs servir de modèle pour faciliter la reproduction.

Mais avant de pouvoir lancer cette restauration, la Ville comme l'association sont encore dans l'attente d'un devis particulier. "Restaurer, c'est bien, mais si on ne sécurise pas le site ça ne sert à rien. Le jour où les têtes sont reposées, le lendemain elles peuvent être de nouveau par terre", explique Alexandra Sobczak, alors que les moutons ont déjà été décapités à trois reprises. "C'est pour ça que la mairie ne faisait pas les travaux jusqu'à maintenant. On ne voulait pas jouer au jeu du mouton et de la souris et sécuriser tout ça", confirme Guillaume Backert-Miquel, adjoint aux travaux et à l'urbanisme, alors qu'une vidéo-protection devrait être installée.

Entre la sécurisation du monument et la rénovation des moutons, le budget global de l'opération "ne devrait pas dépasser 15 000€", selon Alexandra Sobczak, dont l'association sera soutenue financièrement par la ville et du mécénat d'entreprise. Si la situation continue d'avancer aussi rapidement, les moutons pourraient retrouver leur apparence d'origine au cours de l'été.