Caen. A Caen, proximité et savoir-faire à l'honneur chez Tradibat

Expérience, expertise, dynamisme et réactivité sont les maitres-mots de Tradibat, constructeur de maisons individuelles à Caen (Calvados). "Nous ne faisons que du sur-mesure. Nous partons d'une feuille blanche pour construire le projet en fonction des attentes de nos clients et de leur budget", explique Albin Charles, dirigeant de l'agence. Chez Tradibat, l'accent est mis sur la proximité, en privilégiant les artisans de la région et des achats locaux.

Pratique. 34 avenue du Six juin, 14000 Caen. 02.31.85.34.79

