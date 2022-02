Caen. Caen : une personne heurtée par un train en gare, circulation perturbée

Selon le compte Twitter TER Normandie, une personne a été heurtée par un train en gare de Caen (Calvados), lundi 8 avril 2019 aux alentours de 17 heures. La circulation est évidemment perturbée. Plusieurs trains ont été supprimés et des TER de substitution ont été mis en place. Claire, passagère en direction de Valognes témoigne : "Il y a eu un gros coup de frein, on ne savait pas ce qu'il se passait. Les voyageurs s'arrêtant à Caen devaient descendre en premier. Puis, les autres avaient deux possibilités : soit descendre et attendre un autre train, soit rester à bord du train pendant deux heures".

Tentative de suicide

Selon les autorités présentes sur place, la victime est un homme d'une quarantaine d'années qui se serait jeté volontairement sous le train, à son entrée en gare.

Les secours sont nombreux en gare de Caen (Calvados), lundi 8 avril 2019. - Léa Quinio

L'homme, blessé aux jambes, a été transporté vers le CHU de Caen.