Hors Normandie. Passez une nuit insolite au musée du Louvre !

Le Louvre et Airbnb vous proposent de dormir une nuit sous la célèbre pyramide !

Le couple qui saura convaincre le jury passera la nuit du 30 avril au beau milieu des œuvres du célèbre musée. Imaginez avoir le musée rien que pour vous et la personne de votre choix. Un rêve ? Probablement. Mais, qui sera bientôt une réalité ! Si vous ne connaissez rien en art, pas de panique : une historienne (qui accompagne habituellement les invités les plus prestigieux) sera là pour assurer la visite guidée. Petit bonus, vous aurez droit à un petit apéritif juste en face de Mona Lisa. Et, on ne vous parle même pas de la nuit passée sous la pyramide et du petit-déjeuner qui va suivre.

La bonne nouvelle, c'est que le concours est d'ores et déjà ouvert : pour gagner, il vous suffit de répondre à une simple question : " Pourquoi seriez-vous l'invité idéal de Mona Lisa ? ". Un jury aura la lourde tâche de choisir la plus belle réponse (ou la plus originale ?). Seul bémol, le concours est ouvert au monde entier… côté concurrence, ça s'annonce serré.

Source : le parisien

A LIRE AUSSI.

Nouveau record pour le Louvre: plus de 10 millions de visiteurs en 2018

Léonard de Vinci a probablement participé à la réalisation de "La Joconde nue"

Réunion inédite de "Jocondes nues" cet été au domaine de Chantilly