Savoir-faire. 13e journées européennes des métiers d'art : que faire à Caen ?

Les journées européennes des métiers d'art se poursuivent jusqu'à dimanche 7 avril 2019, partout en France. Professionnels des métiers d'art, centres de formation, grandes institutions du secteur et musées se mobilisent pour faire découvrir au grand public les métiers de l'ameublement, l'orfèvrerie, la céramique, le cuir, le métal, etc. Ce secteur représente 1500 entreprises et professionnels en Normandie.

Des idées à Caen

À Caen, ces savoir-faire parfois ancestraux sont à découvrir notamment à l'Abbaye-aux-Dames du 5 au 7 avril de 10 heures à 18 heures.

Le Dôme invite le public à rencontrer sept professionnels du bois et des élèves de l'Institut Lemonnier, lycée pro de Caen, samedi 6 avril de 14 heures à 18 heures et dimanche 7 avril de 10 heures à 18 heures.

La poterie du Mesnil de Bavent ouvre ses portes du 5 au 7 avril et invite 25 artisans d'art locaux à venir partager leur métier de tapissière, fileuse de verre, mosaïste, céramiste, etc.

Pendant ces trois jours, Ouistreham proposera aussi divers ateliers pour petits et grands à la Grange aux Dîmes.

Pratique. Jusqu'au dimanche 7 avril 2019. Plus d'infos : journeesdesmetiersdart.fr