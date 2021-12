Fin du monde ou fin d'un monde avec Martin Steffens ?

photo : © Martin Steffens

"Ce livre entend ne pas laisser la fin du monde aux seuls discours alarmistes ou moralisateurs. Car la fin du monde, sitôt regardée en face, parle à l’homme de ses désirs les plus intimes. Elle met chacun en route vers cette peur plus essentielle que celle de mourir : la peur de ne pas vivre pleinement.



Il est un pari qu’il faut oser : vivre ensemble la fin du monde, avec tout ce que le verbe 'vivre' recèle de lucidité, bien sûr, mais aussi de courage, d’invention et de partage. Alors le monde, par son absence même, se mettra à briller, comme il ne l’a encore jamais fait."



Martin Steffens, né en 1977, père de trois enfants, enseigne la philosophie en classes préparatoires littéraires au lycée Georges de La Tour de Metz. Il est l’auteur des "Chroniques du Candide" dans La Vie. Outre des études sur Nietzsche (Ellipses) et Simone Weil (Gallimard et Nouvelle Cité), il a récemment publié un Petit Traité de la joie chez Salvator. Editions Salvator

