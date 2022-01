Caen. Caen : le viaduc de Calix fermé pendant trois nuits

En raison de travaux d'entretien, le viaduc de Calix sera fermé dans les deux sens pendant trois nuits du lundi 1er avril au vendredi 5 avril 2019. Les automobilistes et deux-roues seront déviés via le pont de Colombelles. Les poids-lourds, dans le sens Cherbourg-Paris, seront déviés par le périphérique sud, au niveau de l''échangeur n°8 "Bessin " ainsi qu'à l'échangeur n°4 " Pierre Heuzé " où ils feront demi-tour. Les poids-lourds provenant de l'A13, dont la hauteur est supérieure à 4m15, seront déviés par la RN814 (périph sud), la bretelle de sortie de l'échangeur n°16 "Pays d'Auge" et la RD613 en direction de Caen, pour rejoindre la RN814 à l'échangeur n°15 "Vallée sèche".