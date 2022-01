Saint-Lô. Emploi: Tendance Ouest recrute un secrétaire de rédaction en Normandie

Tendance Ouest recrute un secrétaire de rédaction (H/F) en Normandie. Le profil recherché aura une maîtrise parfaite de la langue française et de l'orthographe. Curieux et réactif, il aura à cœur de diffuser des contenus de grande qualité. Doté d'une vraie aisance rédactionnelle sur le web et le print, il est aussi à l'aise sur les réseaux sociaux et a de bonnes notions en SEO.

Principalement en desk, le poste est basé à Saint-Lô (Manche), au sein du pôle digital de l'entreprise.

Le candidat sera issu d'une école de journaliste ou équivalent.

Envoyez vos CV et lettre de motivation à recrutement@tendanceouest.com