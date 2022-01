Caen. Le centre commercial Les Rives de l'Orne repart en Caen Pagne ! [Publireportage]

Le centre commercial Les Rives de l'Orne est partenaire de la base nautique Les Pieds dans l'Orne pour " Caen Pagne ", du 23 mars au 25 mai. Pendant plus de deux mois, le centre commercial est le théâtre de nombreuses animations pour tous les publics et notamment les familles et les enfants.