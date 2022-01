Deuil en Irak: près de 100 morts dans le naufrage d'un bac à Mossoul

Près de 100 personnes, en majorité des femmes et des enfants, ont péri jeudi dans un naufrage sur le Tigre à Mossoul, en pleine célébration du Nouvel An kurde et de la Fête des Mères, l'accident le plus meurtrier en Irak ces dernières années.