Notre-Dame-de-Gravenchon. Un spectacle déjanté avec Artus à voir à Port Jérôme sur Seine le 28 mars !

Les habitants de Davidéjonatown, un patelin perdu du Far- West, doivent choisir leur nouveau shérif en opposant les candidats dans des duels à mort. Billy, modeste éleveur de cochons pacifique et sensible, apprend qu'il a été inscrit à son insu à la mortelle compétition… alors qu'il ne sait même pas se servir d'un revolver. Billy en sortira-t-il vivant ? Pour sa première comédie dont il signe lui-même la mise en scène, ARTUS libère son humour piquant et décalé jusqu'aux limites de la bienséance.

Il nous raconte tout, au micro de Noémie Lair

Artus en spectacle dans Duels à Davidéjonatown, c'est le jeudi 28 mars à Port Jérôme sur Seine au théâtre des 3 colombiers.

Réservations des places sur https://www.3colombiers-gravenchon.fr/theatre/