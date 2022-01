Hors Normandie. Le top des conseils pour vivre plus vieux !

Ce sont quelques petites choses simples qui vont vous permettre d'augmenter votre espérance de vie !

-Partir en vacances deux fois par an

-Aller à des concerts (au moins toutes les deux semaines)

-Boire du café (au maximum 3 tasses)

-Lire (30 minutes par jour)

-Manger pimenté

-Avoir un bébé après 33 ans

-Avoir un jumeau

Alors que les femmes semblent vouloir que les hommes lisent plus, il semblerait que 30 petites minutes de lecture par jour permettent de vivre plus longtemps. Si vous buvez beaucoup de café, sachez que trois tasses au maximum sont autorisées. Et enfin, n'oubliez pas de prendre du temps pour vous : vacances deux fois par an et concerts toutes les deux semaines !

Source Unsplash

A LIRE AUSSI.

Boire du café ferait vivre plus longtemps, selon deux études

Mobilisation dans les Ehpad: paroles de personnels et de familles