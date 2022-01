Fair-play financier: le TAS met un terme à la procédure de l'UEFA contre le PSG

L'instance de contrôle financier de l'UEFA avait décidé en septembre de rouvrir le dossier parisien, classé en juin, après le fol été 2017 à plus de 400 M EUR dépensés pour Neymar et Kylian Mbappé. Ce réexamen est "annulé", explique le TAS qui considère donc que la procédure de juin est "clôturée et définitive".

