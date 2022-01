Cherbourg. RN13 : l'axe Valognes/Cherbourg à 90 km/h à partir du 8 avril

C'est un dossier qui revient régulièrement à la une de l'actualité, grâce notamment aux riverains des maisons qui bordent la Nationale 13, entre Valognes et Cherbourg (Manche). Cette portion va être entièrement abaissée à 90 km/h à partir du 8 avril 2019, dans les deux sens de circulation.

Jusqu'ici, l'abaissement de la vitesse n'était en place qu'entre Tollevast et Cherbourg, dans les deux sens. Entre Valognes et Tollevast, on pouvait rouler à 110 km/h.

Pour plus de sécurité

Dans le détail, la circulation sera fixée à 90 km/h entre l'échangeur 16 à Valognes (PR 41+000) jusqu'au rond-point Malraux (échangeur 20, PR 52+060) à La Glacerie, dans les deux sens de circulation.

La vitesse reste limitée à 70 km/h du rond-point Malraux (PR 52+060) au PR 52+400 dans le sens Caen vers Cherbourg.

Les panneaux de signalisation seront installés prochainement. Pour justifier son choix, la préfecture souligne la "fréquence élevée d'incidents" et par "la présence de nombreux carrefours, accès agricoles et riverains sur cette section".

