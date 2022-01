Le Vaudreuil. Trois ministres dans l'Eure pour la semaine de l'industrie

Une nouvelle visite ministérielle est programmée à ce lundi 18 mars 2019 dans l'Eure. Bruno Le Maire, ministre de l'Économie et des Finances, Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse et Sébastien Lecornu, ministre chargé des collectivités territoriales, sont attendus au Vaudreuil. Ils se rendront sur le site de Schneider Electric, à l'occasion du lancement de la semaine de l'industrie.