Le Mont-Saint-Michel. Le Premier ministre dans la Manche pour parler Mont-Saint-Michel... et vacances

Le Premier ministre Édouard Philippe est attendu dans la baie du Mont-Saint-Michel, jeudi 14 mars 2019, dans la matinée. Il viendra lancer la préfiguration de l'établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) national du Mont-Saint-Michel. Une concrétisation d'un engagement pris par le gouvernement en juillet 2018. Cet organisme aura pour mission de "coordonner la gestion du site et son développement, à la fois touristique, culturel et territorial", précise le gouvernement.

Rencontre avec des lycéens

Édouard Philippe va également recevoir le rapport d'une mission intitulée "Formation et tourisme", qui s'intéresse au développement du potentiel d'emploi dans le secteur du tourisme, notamment pour les jeunes. Le chef du gouvernement va à cette occasion échanger avec des élèves du lycée hôtelier Marland, de Granville. Les conclusions du rapport sont destinées à préparer le prochain Comité interministériel du tourisme qui se réunira mi-mai.

Enfin, le Premier ministre lancera une mission sur les départs en vacances des plus fragiles, et consacrée aux dispositifs qui permettent aux plus modestes de partir.

Édouard Philippe sera accompagné de Franck Riester, ministre de la Culture, Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion des Territoires et des relations avec les Collectivités Territoriales, et Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires Étrangères.