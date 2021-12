Barentin. Retour vers la nature : bannir la chimie et fabriquer soi même un désherbant !

Pour cela nous avons demandé des conseils à un jardinier d'expérience puisque, aujourd'hui à la retraite de l'enseignement : professeur de Sciences et Vie de la Terre, Gérard Paillette cultive désormais son très grand jardin en appliquant des méthodes " ancestrales " qui lui permettent de respecter l'écosystème qui furent les principes de base de son enseignement !

Ainsi si pour désherber les allées, le coup de chauffe peut être efficace : il suffit d'intervenir très localement avec de l'eau bouillante, et s'il existe aussi des désherbeurs thermiques, alimentés par une cartouche de gaz , pour notre jardinier, il existe des méthodes encore plus simple : Gérard Paillette préconise ainsi : " l'eau de cuisson bouillante de pommes de terre contenant de l'amidon qui peut être efficace tout comme l'eau salée qui peut avoir aussi son utilité. "

Mais au-delà de ces recettes simples, il en existe de plus élaborées mais qui respecteront toujours la nature en prenant quelques précautions : " l'eau mélangée avec du vinaigre blanc (1 litre de vinaigre mélangé à 50 cl d'eau avec un arrosage en plein soleil détruira les mauvaises herbes, de même que mélangée à du savon noir liquide plus du gros sel et du vinaigre blanc, on détruira par vaporisation les indésirables. Il y a aussi le purin d'ortie : 2 kg de plantes dans 10 litres d'eau qui macéreront 10 jours, (loin de la maison car malodorant !), une fois filtré, devra être arrosé sur les parties à désherber. Enfin un mélange d'eau avec du bicarbonate de soude plus ou moins intense en fonction de la nature à désherber pourra aussi être actif !"

Mais attention, fidèle à son enseignement, Gérard paillette nous précise que " tout cela ne doit pas être fait n'importe comment , il faut faire attention à la biodiversité et aux plantes mellifères grâce auxquelles les abeilles feront le miel "

Il faut aussi faire attention à l a modification du PH du sol et savoir compenser par de la chaux si on met des produit acides ou du compost.

" Le principal, pour lui, est d'empêcher ensuite la repousse : les copeaux de pins, le broyat mais aussi le paillage, et le carton qui met 6 mois a se mélanger au sol grâce à l'eau de pluie empêcheront la repousse. Par ailleurs désormais les déchets verts peuvent être récupérés et épandus autour des légumes, permettant ainsi une meilleure conservation des vers de terre, très utiles pour le compost. "

On l'aura compris : les vieilles méthodes sont remises à l‘honneur et permettront, espérons le d'empêcher l'utilisation de la chimie en protégeant mieux l'écosystème, la biodiversité, les abeilles et au bout de cette chaîne : l'être humain.

