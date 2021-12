Caen. L'Escape Game Kids débarque à Caen !

Déjà présent à Paris et Nantes, l'Escape Game Kids débarque à Caen (Calvados), pour le plus grand plaisir des enfants. Après avoir ouvert un premier escape game, Marc Auvrignon a inauguré un escape game réservé aux enfants. Le scénario plonge les joueurs, quatre enfants maximum accompagnés d'un adulte, dans l'univers des pirates. Les enfants ont 60 minutes pour tenter de sortir de la caverne où s'est échoué un majestueux navire, le Loraena. " Il y avait une réelle demande chez les plus jeunes. Les enfants, à partir de 7 ans, ont maintenant leur escape game ! C'est une activité ludique, une expérience " live " très sympa à partager entre amis et en famille ", explique Marc.

Pratique. 15 rue de l'Engannerie, 14000 Caen. Tel : 06 43 93 94 83

